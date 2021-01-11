İsveç Kraliyet Bale Okulunda ilk Kıbrıslı Türk

Cimnastik ile spor hayatına başlayan İskele kökenli Atmaca ailesinin 10 yaşında kızı Karya Atmaca, İsveç’te bir çocuğun en zor girebildiği seçkin bir okul olan İsveç Kraliyet Bale Okuluna girdi. Klasik bale ve modern dans eğitimi alacak olan Karya, Ritmik Cimnastik de yapıyor

Kıbrıslı Türk Karya Atmaca, 10 yaşında en zoru başararak, çok zorlu bir sınavı kazanıp, İsveç’in en seçkin okullarındanbirisine girerek, bunu başaran Kıbrıslı Türk – Türk kökenli ilk kişi oldu.

İsveç’e, İngiliz filolojisi master öğrencisi annesi Münevver Atmaca ve tenis hocası babası Özkan Atmaca ile birlikte 2015 yılında henüz 5,5 yaşındayken giden Kayra kısa süre içinde hiç bir sorun yaşamadan İsveç toplumuyla bütünleşti. İsveç’e gelmeden önce başladığı cimnastik sporuna burada devam etti.

İsveç’te bir çocuğun en zor girebildiği seçkin bir okul olan Stockholm’daki anlı şanlı İsveç Kraliyet Bale Okulu (KungligaSvenskaBalettskolan) ilköğretim dördüncü sınıfına dört ayrı yüksek kapının dördünden de başarıyla geçerek girdi. Bu güzel okula girebilmek için İsveç Okullar Dairesi Skolverket’in gözetiminde jüri elemesi usulüyle yapılan 4 aşamalı zorlu sınavı geçmek şarttır. Kayra bu 4 aşamayı da ”ipek tüylü bir beyaz kuğu boynu” gibi kıvrılan minik bedeni yardımıyla ve alnının akıyla elenmeden tamamlayarak, 2020-2021 eğitim döneminde okula girmeyi hak edebilen sadece 17 seçkin öğrenciden biri seçildi.

Kökleri İsveç kralı 3. Gustav dönemine (1772-1792 OperansBalettelevskola) dayanan İsveç Kraliyet Bale Okulu’na 4. sınıftan başlanıyor. Klasik bale ve modern dans eğitimiyle birlikte normal ilköğretim müfredat dersleri okunuyor. Kraliyet Bale Okulunun 4. sınıfına başlayan Karya 3 yıllık eğitiminin ardından 7. sınıfa geçmek için tekrar dört ayrı yüksek kapının dördünün de kilidini açması ve bunun içinde yeni bir 4 aşamalı zor bir sınavı daha elenmeden geçmesi gerekecek.

Stockholm da aynı zamanda Ritmik Cimnastik yapan Karya geçen Kasım da düzenlenen bir turnuvada 3. gelerek madalya kürsüsüne çıktı.”



