İskele Trabzonspor,KSV yararına turnuva düzenleyecek

1461 İskele Trabzonspor Kulübü yönetimi örnek bir girişime imza atıp, Kemal Saraçoğlu Vakfı (KSV) yararına turnuva organize etti

Tayfun Köksal başkanlığındaki 1461 İskele Trabzonspor Kulübü yönetimi örnek bir girişime imza atıp, Kemal Saraçoğlu Vakfı(KSV) yararına turnuva organize etti.

İskele Cumhuriyet Stadında 26 Eylül Pazar günü Saat: 17:00’de, 4 kulübün akademilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek turnuva ile ilgili Tayfun Köksal, şu açıklamayı yaptı:

“Sevgili arkadaşlarım, minik futbolcularımızın değerli velileri, sizlerin destekleri ile 1461 İskele Trabzonspor Akademi ailesi olarak; hem eğlenmeye hem kanserle savaşan minik kahramanlarımıza umut olmaya hazırlanıyoruz.

Gerçekleştireceğimiz turnuvanın gelirini, kahraman savaşçılarımız için Kemal Saraçoğlu Vakfına (KSV) bağışlayacağız. Bu güzel güne katkı koyacak Mağusa Türk GücüAkademi,MiracleDeğirmenlik Spor KulübüAkademi, YenicamiAğdelen Spor Kulübü Akademi ve 1461 İskele Trabzonspor Akademi ile siz değerli yardımsever halkımıza şimdiden teşekkürü borç bilirim.

Turnuvaya giriş ücretli değildir. Gönlünüzden geçeni Vakıfa ait kutuya atabilir yada makbuz karşılığı yardım yapabilirsiniz.Adanın her tarafından anlamlı turnuvamıza katkı bekliyoruz.”

