banner913
banner932
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
20 0
"Üçlü görüşme, istişarede kaldı"
31 0
 
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
41 0
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
22 0
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
34 0
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
29 0
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
55 0
banner1032

İskele Belediyesi'nden Emre Kaplan'a destek

banner1020

Kıbrıslı Türk bisikletçi Emre Kaplan, 19 Ağustos'ta Çin'de düzenlenecek Dünya Gençler Pist Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil edecek. İskele Belediyesi, Kaplan'a destek mesajı yayınlayarak "Seninleyiz, tek yüreğiz" dedi

banner1045
İskele Belediyesi'nden Emre Kaplan'a destek
banner971
İskele Belediyesi, Dünya Gençler Pist Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Kıbrıslı Türk bisikletçi Emre Kaplan’a destek mesajı yayımladı.
Kaplan, Çin'de gerçekleştirilecek olan şampiyonada, Türkiye'yi temsil edecek...
İskele Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seninleyiz, tek yüreğiz" diyerek Kaplan’a olan desteklerini dile getirdi.
Genç sporcu Kaplan, KKTC'nin ve Türkiye’nin gururu olarak Çin’de yarışacak.
Emre Kaplan, bu önemli şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek tek sporcu olarak dikkat çekiyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.