İskele Belediyesi'nden Emre Kaplan'a destek

İskele Belediyesi, Dünya Gençler Pist Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Kıbrıslı Türk bisikletçi Emre Kaplan’a destek mesajı yayımladı.
Kaplan, Çin'de gerçekleştirilecek olan şampiyonada, Türkiye'yi temsil edecek...
İskele Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seninleyiz, tek yüreğiz" diyerek Kaplan’a olan desteklerini dile getirdi.
Genç sporcu Kaplan, KKTC'nin ve Türkiye’nin gururu olarak Çin’de yarışacak.
Emre Kaplan, bu önemli şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek tek sporcu olarak dikkat çekiyor.
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