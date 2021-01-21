İskele Belediyesi, Karya ile gururlandı

İskele Belediyesi, İskeleli Karya Atmaca’nın başarısı ile ilgili paylaşımda bulunurken, paylaşımda “Kıbrıs’tayken başladığı cimnastik tutkusu Karya’yı başarının zirvesine taşıdı. O başardı biz ise gururlandık. İsveç Kraliyet Bale Okulu’na girmeye hak kazanan 17 seçkin öğrenciden biri oldu.” ifadelerini kullandı

İskele Belediyesi, İsveç Kraliyet Bale Okulu’na giren ilk Kıbrıslı Türk olan İskeleli Karya Atmaca’nın başarısı ile ilgili paylaşımda bulundu.

İskele Belediyesinin paylaşımı şöyle:

“Adı Karya. Henüz 10 yaşında. İskeleli Fatma – Mete Taşkan çiftinin torunu. 5.5 yaşındayken ailesi ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ayrıldı, İsveç’e yerleşti.

Kıbrıs’tayken başladığı cimnastik tutkusu İsveç’te de devam etti. Öyle bir tutkuydu ki bu, Karya’yı başarının zirvesine taşıdı. O başardı biz ise GURURLANDIK!Gururlandık, çünkü dört aşamalı çok zorlu bir sınavı geçerek, Stockholm’daki İsveç Kraliyet Bale Okulu’na girmeye hak kazandı. 17 seçkin öğrenciden biri oldu.GURURLANDIK çünkü İsveç Kraliyet Bale Okulu’na girmeye hak kazanan ilk Kıbrıslı Türk oldu.

Bu vesileyle Karya kızımıza, bizleri gururlandırdığı için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Annesi Münevver Atmaca’ya ve babası Özkan Atmaca’ya da kızları Karya’yı cesaretlendirdikleri ve bu başarının önemli aktörleri oldukları için ayrıca teşekkür ediyoruz.”



