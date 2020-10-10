Işın Ramadan Cemil’i turnuva ile ilgili bilgilendirdiler

İbrahim Özsoy, Necati Özsoy ve Ahmet Özsoy, Ramadan Cemil İşletmelerini ziyaret ederek direktör Işın Ramadan Cemil ile bir araya gelip, Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası hazırlıkları ile ilgili olarak bilgi verdiler

Geleneksel olarak düzenlenen ve merhum iş insanı, sporsever Hasan Ramadan Cemil adına organize edilen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası bu yıl 19 Ekim Pazartesi başlıyor. Turnuva Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda gerçekleştirilecek.

Ülkemizin marka haline gelen futbol turnuvalarından Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nın bu yıl 10’uncusu gerçekleşecek. Organizasyonu İbrahim Özsoy tarafından yapılan halı saha futbol turnuvası her Pazartesi ve Çarşamba akşamları oynanacak. Maçlar 18.00 ile 21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Turnuvanın maç programı önümüzdeki hafta paylaşılacak.

Turnuva sorumluları İbrahim Özsoy, Necati Özsoy ve Ahmet ÖzsoyRamadan Cemil İşletmelerini ziyaret ederek direktör Işın RamadanCemil ile bir araya gelip, turnuva hazırlıkları ile ilgili olarak bilgi verdiler.

Turnuva sorumlusu İbrahim Özsoy yaptığı açıklamada bu yıl gerçekleşecek turnuvada 15 takımın ön kayıt işlemi yaptığını söyledi. Turnuvaya ön kayıt yaptıran takımlarşöyle:

“Telefon Dairesi, Din İşleri Dairesi, Devlet Hastanesi, Tarım Bakanlığı, Vergi Dairesi, Merkezi Cezaevi, Elektrik Kurumu, Turizm Bakanlığı, Devlet Piyangoları, Karayolları Dairesi, Cengiz Topel Hastanesi, Jeoloji ve Maden Dairesi, Gümrük Dairesi, İhtiyat Sandığı ve Haspolat Cezaevi”



