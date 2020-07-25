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İşçiler mesaiye başladılar

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Spor tesislerindeki eksiklikleri gidermek, bakım – onarım – temizlik ve daha iyi hizmet verebilmek adına istihdam edilen 16 geçici işçiye uygulamalı eğitim verilmeye başlandı

İşçiler mesaiye başladılar
Spor Dairesi Müdürlüğü bünyesinde, spor tesislerindeki eksiklikleri gidermek, bakım – onarım – temizlik ve daha iyi hizmet verebilmek adına istihdam edilen 16 geçici işçiler göreve başladılar.
İşçilere Lefkoşa Atatürk Stadı’nda uygulamalı eğitim verilmeye başlandı.Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’ın da yer aldığı eğitim çalışmalarında geçici işçilere bölge amirleri ve spor tesis sorumluları tarafından görev ve sorumluluklarının yanı sıra, saha ve salonlarda yapılan faaliyetler, kullanılan makineler ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgiler aktarıldı.
Geçici işçiler, eğitim çalışmalarını tamamlamalarının ardından bölgelerdeki görev yerlerine dağıtılacaklar.
 
 
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