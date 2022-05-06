İrsen Küçük Ortaokulu Kız Futsal Takımı’ndan Harmancı’ya ziyaret

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı,İrsen Küçük Ortaokulu müdürü Halide Eser Eğitmen ile 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ortaokullararası (Yıldızlar) FutsalBirinciliği’nde şampiyon olan kız takımını tebrik ederek Türkiye’deki mücadelelerinde başarılar diledi.

İrsen Küçük Ortaokulu Kız Futsal Takımı, Ankara’da 10-16 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları Komitesi tarafından düzenlenecek Kız Futsal Şampiyonası’na katılacaklar.

