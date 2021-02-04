Iqbal aşılanma için elini taşın altına koydu

Yardıma muhtaç birçok insanın yardımına koşanChinaBazaar Gençlik Gücü Fahri başkanı Mazhar IqbalChoudhry, aşılanma kampanyası için de elini taşın altına koydu

Spor kulüplerine yaptığı katkılarla bilinen, koronavirüspandemisi nedeniyle yaşanan zor süreçte ise yardıma muhtaç birçok insanın yardımına koşanChinaBazaar Gençlik Gücü Fahri başkanı ChinaBazaar Direktörü Mazhar IqbalChoudhry, aşılanma kampanyası için de elini taşın altına koydu.

Ülkeye aşı ulaştırmak için elimizden geleni yapmaya hazırız diyen Mazhar IqbalChoudhry’nin açıklaması şöyle:

“Ülkeye aşı ulaştırmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Aşı için uğraşacağız. Aşıların bir an önce satın alınması ve adaya getirilmesi için başlatılacak kampanyaya 50 bin de veririz, 100 bin de veririz.

Geçtiğimiz gün bir devlet hastanesinde hemşirelerin ayaklarına galoş olmadığı için poşet geçirdiğini gördüm. Bu manzara beni çok üzdü. Bu duruma şaştım kaldım. Biz bu kadar aciz miyiz? diye sordum kendi kendime… Doktor ve hemşirelere de yardım etmeye hazırım.

Yapılacak kampanyaya her türlü maddi desteği vereceğim. Yeter ki canımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanları güvende işlerini yapabilsin. Biz ülke olarak doktorlarımıza, hemşirelerimize bakamayacak mıyız?”



