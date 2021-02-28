İngenç: Spor Dairesi’nden yardım almadık

Mehmet İngenç,“Geçen yıl Spor Dairesi’nden bir kuruş yardım almadık. 2020 yılını eksi (-) 80 bin TL bütçe ile kapattık. Faaliyetlerin yürütülebilmesi için 2021 bütçesini 150 – 160 bin TL olarak bekliyoruz.” açıklamasını yaptı

Bakanlar Kurulundan spor salonları ve sporun başlaması için beklenen açılım kararınınçıkmamasına bazı federasyonlar tepki gösterirken, Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç, katkı almayan bir federasyon olarak katkı ve sporda açılım kararı beklediklerini söyledi.

Mehmet İngenç, Bakanlar Kurulunun almış olduğu kararlar sonrasında açıklamalarda bulundu. Mehmet İngenç’in açıklamaları şöyle:

“2020 yılında kurulan federasyonumuz 2 etkinlik yaptıktan sonra Covid 19 nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı. 2020 yılı içerisinde üyelik şartlarını yerine getiren tüm kulüp ve derneklerden 15 Ocak 2021 tarihinde yıllık üyelik ve lisans ücreti alınmadı.

3 – 15 Ocak 2021 tarihleri arasında üyelik ücretleri, lisans ücretleri ve üyelik şartlarını yerine getiren kulüplerin üyeliklerini yenileyerek tüm faaliyetlere başladık. Federasyon banka hesabına yatırılan üyelik ücretlerini, maddi sıkıntılar yaşayan kulüplere bağışlayacağız.

25 Mart’ta yapılacak olan Online Kempo Şampiyonası için video çekilmeleriyle kata çizimine katılacağız. 73 ülkenin bütün videoları izlendikten sonra İKP KempoDüya Federasyonu tarafından 2-3 Nisan tarihlerinde dereceye girecek olan ülkelerin şampiyona sonuçları açıklanacak.

Federasyonlarla birlikte birçok kulüp de zor durumdadır. Savunma Sporları Federasyonu olmamıza rağmen geçen yıl Spor Dairesi’nden bir kuruş yardım almadık. 2020 yılını eksi (-) 80 bin TL bütçe ile kapattık. Faaliyetlerin yürütülebilmesi için 2021 bütçesini 150 – 160 bin TL olarak bekliyoruz.

Uluslararası yapılacak olan 4 organizasyonumuz vardır. Avrupa’da ve yurt dışında ülkemizi, bayrağımızı temsil eden spor branşları hangi branş olursa olsun ayırt etmeden ülkeye faydası olan tüm federasyon ve sporculara katkı yapılmalıdır.Kempo Savunma Sporları, dünyada 73 ülkede KKTC bayrağı ile yarışmalara katılan bir spor federasyonudur. Bundan sonraki yarışmalarda da ülkemizi eniyi şekilde temsil edeceğiz.

Spor faaliyetlerinin biran önce başlaması için tüm federasyonlar ile işbirliği yapacağız. Her hafta PRC testlerini yaptırarak tüm antrenör ve sporcuların test sonuçlarına göre bir an önce eğitimlere başlamak istiyoruz. Açık pazar mı daha kalabalık, spor salonları mı? Spora vereceğimiz mana, gençliğe vereceğimiz mananın öz kardeşidir.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Spor Dairesi müdürü Fuat Tek ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Mete Topcu’ya da yeni görevleri hayırlı olsun. Görevlerinde başlarılar dilerim.”



