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İlker: Hiçbir antrenman, yüzme antrenmanı gibi değil

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İlker: Hiçbir antrenman, yüzme antrenmanı gibi değil
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Başarılı master yüzücülerimizden Hasan İlker, korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 1 yıldır düzenli antrenman yapamıyor.
Manş Denizini yüzerek geçen ekipteki yüzücülerden biri olan, yurt içi ve yurt dışında defalarca kürsüye çıkmış olan Hasan İlker, karantina sürecinin devam ettiği bugünlerde ise evde antrenman yapıyor. Hasan İlker evde yapılan antrenmanlarla ilgili açıklamalarda bulunurken, çalıştığım iş yerinde rotasyon usulü görevimi sürdürüyorum.
İş sonralarında ise evde yürüyüş ve bisiklet sürerek, kondisyonumu korumaya çalışıyorum. Ama yaptığım bu antrenmanların hiç keyfi yoktur. Sonuçta hiçbir antrenman, yüzme antrenmanıgibi değildir ve yerini de tutamaz.
 
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