İlkay Gündoğan koronavirüse yakalandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan Türk asıllı Alman oyuncunun Premier Lig ve İngiltere hükümeti tarafından alınan güvenlik önlemleri gereği 10 gün boyunca karantina altında tutulacağı belirtildi.

Karantina nedeniyle İlkay takımının önümüzdeki günlerde oynayacağı 3 karşılaşmada forma giyemeyecek. Eğer iyileşme süreci uzarsa 3 Ekim’deki Leeds United maçında da kadroda yer almayacak.

Gündoğan, bu ay başında Alman Milli Takımının İspanya ve İsviçre karşılaşmalarında görev almıştı.

Manchester City formasıyla 164 karşılaşmada 22 gole imza atan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Almanya Milli Takımı'nda ise 38 karşılaşmada 7 kez ağları sarstı.

