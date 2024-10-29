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İlk 10’a en çok sporcu, Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nden

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İlk 10’a en çok sporcu, Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nden
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KKTC Cimnastik Federasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde “Cumhuriyet Sensin Minik Kızlar KKTC Şampiyonası”düzenlendi.
Cumhuriyet Sensin Minik Kızlar KKTC Şampiyonası’nda ilk 10’a giren sporcular Türkiye’de düzenlenecek olan cimnastik müsabakasına katılmaya hak kazandılar.Cumhuriyet Sensin Minik Kızlar KKTC Şampiyonası’nda, Lefkoşa Cimnastik Kulübü 4 sporcuyla ilk 10’a en çok sporcusu giren kulüp oldu.
Hasan Aksoy’un antrenörlüğünde şampiyonaya hazırlanan Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcuları,kulüp antrenörleri Türkay Özata, Furkan Türk, İdal Çukurovalı, Havin Demir, Cemal Özata, Gizem Hakan Çaltıkuşu, Nurtaç Nişancı ve Yurdanur Karavezirler’in de katkılarıyla başarılı dereceler elde ettiler.
Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcularının elde ettiği puanlar ve sıralamaları şöyle:
2. Nefes Kocadayı: 45,75
4. Güzin Aktaşlı: 41,10
7. Güneş Yıldırım 33.90
10. Cemre Uğurlu: 32,40
Mihrimah Esila Buhur ve Avina Rezaei de başarılı performanslarına rağmen ilk 10 içerisine giremediler.
 
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