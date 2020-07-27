"İki gün sonra 2. golü yemek istemiyoruz"

Masa Tenisi Federasyonu, 2 gün sonra kira sözleşmesi bitecek olan federasyona ait olan ve park yeri olarak kullanılan araziye yatırım yapmak için girişim yaparken,başkan Mustafa Bekiroğulları, “2016’da arazinin devredilmemesi nedeniyle gol yediklerini, 2 gün sonra 2. Bir gol daha yemek istemediklerini söylerken haklarının yenilmesine kesinlikle sessiz kalmayacaklarını” açıkladı

Necati KÜLAHLILAR

Masa Tenisi Federasyonu, uzun yıllardan beridir federasyon binasının yanında bulunan ve federasyona ait olan 1990 yılında tahsis edilen araziye yatırım yapma planı yapıyor.

Projeyi hazırlayan Masa Tenisi Federasyonubeklemeye geçerken, son 2 günün dolmasını bekliyor. 2013 yılından beridir özel bir şahsa araç park yeri olması için kiralanan arazinin 2 kez kira sözleşmesinin yenilenmesi ile mağdur olan federasyon, 30 Temmuz’da bitecek kira sözleşmesinin ardından kendilerine devredilmesi için bir süredir gerçekleştirdiği çalışmaları tamamladı.

BEKİROĞULLARI: YİNE GOL YEMEK İSTEMİYORUZ

Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, 2 gün sonra sona erecek kira sözleşmesinin ardından devrin yapılması için 6 ay önce görüştükleri Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’ın Devlet Emlak Malzeme Dairesi’ne gerekli yazıyı yazdığını belirterek, yasal süreç itibarı ile devrin yapılmasını beklediklerini belirtti. Göreve geldikleri 2013 yılından bugüne geçen 7 yıllık süreçte araziyi devralmak için çok çalıştıklarını ifade eden Bekiroğulları, buraya yapacakları tesis için hazırladıkları projeyi genişlettiklerini ve çağdaş bir yapıyı sporun hizmetine koymaya hazır olduklarını açıkladı.

2016’da arazinin Masa Tenisi Federasyonunadevredilmemesi nedeniyle gol yediklerini söyleyen Mustafa Bekiroğulları, 2 gün sonra 2. Bir gol daha yemek istemediklerini sözlerine ekledi.

Mustafa Bekiroğulları, kulüplerle de konuyugörüştüklerini, aksi bir karar çıkması durumunda kulüplerle, hareket edip, haklarının yenilmesine kesinlikle sessiz kalmayacaklarını vurguladı.





