İkbal: Öncelik sağlık

Futbolumuzun önemli isimlerinden Mazhar İkbal, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu oynatmama kararını değerlendirirken, “Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun aldığı karar doğrudur. Öncelik sağlıktır.” ifadelerini kullandı

ChinaBazaar Gençlik Gücü Fahri başkanı, futbolumuzun önemli isimlerinden Mazhar İkbal, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu oynatmama kararını değerlendirdi.

Mazhar İkbal’in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, kulüplerin büyük çoğunluğunun onayıyla, 2020 – 2021 sezonunu oynatmama kararı aldı.

Bence bu karar, doğru bir karar oldu. Çünkü öncelik sağlıktır. Sağlık olmazsa da hiçbir şeyin önemi kalmaz. Zaten son günlerde virüs konusunda yaşananlar da ortadadır.

Eğer sezon başlasa ve futbolla ilgili herhangi birinin korona virüs testi pozitif çıksa bunun hesabını kimse veremez. Maçların durması da gündeme gelir.

Bunun olumsuz yansımaları sadece futbola değil, ekonomiye de olur. Ağır da olsa işleyen ekonomimizin içerisinde bulunduğu kötü durum daha da ağırlaşır. Bu nedenle de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun kararı doğrudur.”

