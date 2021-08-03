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İbrahim finalde rekora attı

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İbrahim finalde rekora attı
KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde başlayan Skeet-Trap Lefke Kupası Müsabakalarının 1. etabı tamamlandı. 31 Temmuz-01 Ağustos tarihlerinde SkeetLefke Kupası, Lefke Poligonunda gerçekleştirildi.
SkeetLefke Kupası genç erkekler kategorisinde Lefke A.A.Birliği atıcı sporcusu İbrahim Akgürcü,final atışlarında elde ettiği puanla yeni KKTC final rekoru sahibi oldu.İbrahim Akgürcü, 52 puanla final rekoru kırdı.
 
 
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