İbrahim Akgürcü Türkiye şampiyonluğu için attı

29-31 Temmuz tarihlerinde Bursa’da yapılan Skeet Zafer kupasında, sporcular büyük bir başarı elde ettiler.

Büyükler kategorisinde Ahmet Tunçalın, Cemre Bumin, Salih Hafız ve Salih Oday finale kaldılar. Final yarışmaları sonucunda alınan dereceler şu şekilde:

TEKLER FİNAL KATEGORİSİ

1. Ahmet Tunçalın

2. Cemre Bumin ikinci

TAKIMLAR KETEGORİSİ

1.Salih Hafız-Salih Oday’ın yarıştığı takım

2.Ahmet Tunçalın-Kemal Madencioğlu-Cemre Bumin’in yarıştığı takım

3.Salahi Zaimoğlu’nun yarıştığı takım

VETERANLAR KATEGOROSİ

4.Olgun Aydıntaş

GENÇLER KATEGORİSİ

2.İBRAHİM AKGÜRCÜ

İbrahim Akgürcü Bursa Skeet yarışlarında elde ettiği ikincilik derecesi ile toplam puanda Türkiye birinciliğine ulaşmış oldu.

