Hüsrev Çağın anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Hüsrev Çağın Taekwondo Karate Budo (Zor Haraketler ) MüsabakalarıGirne'de Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde yapıldı.Federasyonumuzun kurucularından olan Hüsrev Çağın anısına gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri Federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken , Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler ile namzet hakemleri yönettiler.Zeynep Keskin 2.Enise PüsküllüRojin Özer 2.Zehra B. Bayram 3. Elif Baştaş1.Havin Yılmaz 2.Gülşah Erfenike 3.Spellena Gankama1.Deniz Sevinç 2.Defne Karam 3.Hatice Alyanak1.Defne Ü.Okçu 2.Bingül Özfaik 3. Dua Rızvan Zaman1.Şebnem Eryiğit 2.Zehra Naz Ağan 3. Wen Li Zhang1. Rabia Tarım 2.Kura Bah1.Elena Gordeev 2.Betül Peyravi 3. Anna Tüysüz1. Süheyla Bölükbaşı 2.Anastasia KorshunovaBarış Erfenike 2.Bora Kürşat 3.Abdullah BaştaşArda Akın Altuntas 2.Mehmet Çulama 3.Mubarak Abdur Rahem1.Çetin Çiftsüren 2.Oğulcan Doğan 3.Şakir Atınç Yağızsoy1.İzzet Tok 2.Fethi Özfaik 3.Timur Özfaik1.Reza Golmohammadzade 2.Öskay Özel Ramiz 3. Mohammed Y.Jollah1.Sam Noruzi 2. Daniyel İyoğlu1. Kerim Karpuz 2.Dimitri Gordeev 3. Şakir Yağızsoy