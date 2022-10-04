Hüsrev Çağın anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Hüsrev Çağın Taekwondo Karate Budo (Zor Haraketler ) MüsabakalarıGirne'de Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde yapıldı.
Federasyonumuzun kurucularından olan Hüsrev Çağın anısına gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri Federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken , Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler ile namzet hakemleri yönettiler.
BAYANLAR ZOR HAREKETLERMÜSEBAKA SONUÇLARI:
1.KATAGORİ:1. Zeynep Keskin 2.Enise Püsküllü
2.KATAGORİ:1.Rojin Özer 2.Zehra B. Bayram 3. Elif Baştaş
3.KATAGORİ:1.Havin Yılmaz 2.Gülşah Erfenike 3.Spellena Gankama
4.KATAGORİ:1.Deniz Sevinç 2.Defne Karam 3.Hatice Alyanak
5.KATAGORİ 1.Defne Ü.Okçu 2.Bingül Özfaik 3. Dua Rızvan Zaman
6.KATAGORİ 1.Şebnem Eryiğit 2.Zehra Naz Ağan 3. Wen Li Zhang
7.KATAGORİ 1. Rabia Tarım 2.Kura Bah
8.KATAGORİ 1.Elena Gordeev 2.Betül Peyravi 3. Anna Tüysüz
9.KATAGORİ 1. Süheyla Bölükbaşı 2.Anastasia Korshunova
ERKEKLERZOR HAREKETLER MÜSEBAKA SONUÇLARI:
1.KATAGORİ:1.Barış Erfenike 2.Bora Kürşat 3.Abdullah Baştaş
2.KATAGORİ:1.Arda Akın Altuntas 2.Mehmet Çulama 3.Mubarak Abdur Rahem
3.KATAGORİ:1.Çetin Çiftsüren 2.Oğulcan Doğan 3.Şakir Atınç Yağızsoy
4.KATAGORİ:1.İzzet Tok 2.Fethi Özfaik 3.Timur Özfaik
5.KATAGORİ:1.Reza Golmohammadzade 2.Öskay Özel Ramiz 3. Mohammed Y.Jollah
6.KATAGORİ 1.Sam Noruzi 2. Daniyel İyoğlu
7.Katagori 1. Kerim Karpuz 2.Dimitri Gordeev 3. Şakir Yağızsoy
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