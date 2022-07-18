Hüseyin Mevlüt son yolculuğuna uğurlandı

Futbolumuzun ve Gönyeli Spor Kulübü’nün efsane ismi Hüseyin Mevlüt, dün Gönyeli kulüp binasında yapılan cenaze töreni sonrasında Gönyeli Mezarlığı’na defnedildi

Özelde Gönyeli’ye genelde ülke futboluna futbolcu ve teknik adam olarak sayısız hizmetler veren Hüseyin Mevlüt dün son yolculuğuna uğurlandı.

60’lı yıllarda Türkiye’de Fenerbahçe, Sarıyer, Feriköy, Beşiktaş, Feriköy ve Aydınsportakımlarında da futbol oynayan Mevlüt, Gönyeli kulüp binasında yapılan törenden sonra kılınan cenaze namazı sonrasında Gönyeli mezarlığında toprağa verildi.

Kulüpte yapılan törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakan Olgun Amcaoğlu, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Gönyeli’nin eski Başkan, yönetici ve futbolcuları katıldı.



