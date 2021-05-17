Hoşgeldin Metin Menekşeli bebek

Futbolumuzun başarılı genç teknik adamlarından, Yonpaş Dumlupınar U20 Takımı antrenörü Talat Şentürk ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Emine – Talat Şentürk çiftinin Emine Kunter Doğum Kliniğinde Metin Menekşeli ismini verdikleri oğlan bebekleri dünyaya geldi. Oğluna daha önce görev yaptığı Mormenekşe’nin efsane kulüp başkanı Metin Menekşeli’nin ismini veren Talat Şentürk’ün mutluluğu yüzüne yansıdı.

Bizler de Halkın Sesi Gazetesi olarak Metin Menekşeli Şentürk bebeğe sağlıklı uzun bir ömür dileriz.

