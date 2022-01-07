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“Herkesin spora, sporcuya sahip çıkması gerek”

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KTFF Başkanı Sertoğlu, Kıbrıs Türk gençliği için özelde futbolun, genelde de sporun önemli bir mihenk taşı olduğunu ifade etti ve herkesin spora, sporcuya sahip çıkması gerektiğini kaydetti

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“Herkesin spora, sporcuya sahip çıkması gerek”
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Demokrat Parti (DP) Girne 1.sıra Milletvekili Adayı Serhat Akpınar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak milletvekilliği seçimi öncesi Akpınar, plan ve projelerini KTFF Başkanı Sertoğlu ile paylaştı. Akpınar, 37 yıllık akademik birikimini siyasete taşımaya karar verdiğini ifade ederek bu bağlamda birçok ziyaret gerçekleştirip fikir alışverişinde bulunduğunu belirtti.
KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da Akpınar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs Türk gençliği için özelde futbolun, genelde de sporun önemli bir mihenk taşı olduğunu ifade etti ve herkesin spora, sporcuya sahip çıkması gerektiğini kaydetti. Sertoğlu gerçekleşecek olan milletvekilliği seçiminde Serhat Akpınar’a başarılar diledi.
 
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