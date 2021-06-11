Hedefte Lefkoşa Kupası var

Atıcılık Federasyonunun düzenleyeceği Skeet ve Trap Lefkoşa Kupası müsabakalarında uzun aradan sonra gençler arasında olimpik kurallar çerçevesinde Olimpik Final atışları yapılacak

KKTC Atıcılık Federasyonun, 2021 yılı faaliyet programında yer alan müsabakalar başarılı bir şekilde devam ediyor.

Atıcılık Federasyonu,Skeet ve Trap Lefkoşa Kupası müsabakaları düzenleyecek. Müsabakalar ile ilgili olarak Atıcılık Federasyonundan şu açıklama yapıldı:

“Skeet ve Trap Lefkoşa Kupası müsabakaları federasyonun Gönyeli baraj bölgesinde bulunan Atatürk Atıcılık Kompleksinde gerçekleştirilecek. Skeet 12 – 13 Haziran, Trap 19 – 20 Haziran tarihlerinde Özer Boyacı Plak Atışları Poligonunda yer alacak.

Müsabakaya gösterilen yoğun atıcı – sporcu katılımı arasında genç sporcuların sayısında görülen artış ülkemiz atıcılık sporunun geleceği açısından mutluluk yaratmaya devam ediyor. Uzunca bir zamandan sonra gençler arasında olimpik kurallar çerçevesinde müsabakada sporcu derecelerini belirlemek üzere Olimpik Final atışları yapılacak. Genç atıcılarımızın performanslarının yeterli düzeyde olmasından dolayı gençlerimizin yurtdışı uluslararası şampiyona katılımı Atıcılık Federasyonunun gündeminde öncelikli olarak yer alıyor.

Müsabaka, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap-Skeet Atıcılık Disiplinleri teknik kuralları çerçevesinde organize edilmiştir.

