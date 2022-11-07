Havuzda rekor yağmuru

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, hafta sonu Cumhuriyet Kupası düzenledi. Atatürk Yüzme Havuzu’nda yer alan şampiyona yıldız, genç kız-erkek kategorilerinde yapıldı. 12 kulüp ve ferdi sporcularla beraber 240 sporcunun kulaç attığı şampiyonada birçok rekor kırıldı. Takım sıralamasında yıldız erkek ve kızların yanı sıra, genç erkeklerde FastFrogs Spor Kulübü, genç kızlarda Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Kulübü ilk sırada yer alma başarısı gösterdi.
Takım sıralamaları ve kırılan rekorlar şu şekilde:
TAKIM SIRALAMASI
Erkekler, YILDIZ
1. FastFrogs Spor Kulübü (7532 Puan)
2. Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Kulübü (4723 Puan)
3. Bluefin Yüzme Kulübü (4321 Puan)
4. Ares Spor Kulübü (3448 Puan)
5. Levent Spor Yüzme Kulübü (3283 Puan)
6. Karabetça Spor Kulübü (1184 Puan)
7. Güçver Su Sporları Kulübü (698 Puan)
Kızlar, YILDIZ
1. FastFrogs Spor Kulübü (8 Puan).319
2. Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Kulübü (6.805 Puan)
3. Bluefin Yüzme Kulübü (5.465 Puan)
4. Levent Spor Yüzme Kulübü (4.242 Puan)
5. Marlin Spor Kulübü (3.331 Puan)
6. Güçver Su Sporları Kulübü (3.063 Puan)
7. Karabetça Spor Kulübü (2.657 Puan)
Erkekler, GENÇ
1. FastFrogs Spor Kulübü (8.541 Puan)
2. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (8.025 Puan)
3. Ares Spor Kulübü (5.935 Puan)
4. Bluefin Yüzme Kulübü (5.135 Puan)
5. Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Kulübü (4.440 Puan)
6. Güçver Su Sporları Kulübü (3.104 Puan)
Kadınlar, GENÇ
1. Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Kulübü (6.517 Puan)
2. Bluefin Yüzme Kulübü (4.711 Puan)
3. FastFrogs Spor Kulübü (3.779 Puan)
4. Marlin Spor Kulübü (3.609 Puan)
5. Güçver Su Sporları Kulübü (1.227 Puan)
REKORLAR
Erkekler, 50m Serbest
Akman Tüzünkan (31.68) KUZEY KIBRIS 11 YAŞ REKORU
Erkekler, 400m Serbest
Boran Bora (4:37.58) KUZEY KIBRIS 13 YAŞ REKORU
Erkekler, 50m Sırtüstü
Akman Tüzünkan (34.88) KUZEY KIBRIS 11 YAŞ REKORU
Erkekler, 100m Sırtüstü
Akman Tüzünkan (1:19.77) KUZEY KIBRIS 11 YAŞ REKORU
Erkekler, 200m Sırtüstü
Mehmet Araz Özçevik (2:31.01) KUZEY KIBRIS 13 YAŞ REKORU
Akman Tüzünkan (2:51.82) KUZEY KIBRIS 11 YAŞ REKORU
Erkekler, 50m Kurbağalama
Barkan Cem Aykut (32.81) KUZEY KIBRIS 13-14 YAŞ REKORU
Özkan Mazhar (39.98) KUZEY KIBRIS 11 YAŞ REKORU
Erkekler, 100m Kurbağalama
Barkan Cem Aykut (1:12.38) KUZEY KIBRIS 13-14 YAŞ REKORU
Erkekler, 200m Kurbağalama
Özkan Mazhar (3:10.37) KUZEY KIBRIS 11 YAŞ REKORU
Barkan Cem Aykut (2:42.66) KUZEY KIBRIS 13-14 YAŞ REKORU
Erkekler, 200m Karışık
Bartu Kaşif (2:22.59) KUZEY KIBRIS 15-16 YAŞ REKORU
Demir Kıralp (2:35.92) KUZEY KIBRIS 13 YAŞ REKORU
Kızlar, 200m Sırtüstü
Aynur Mazhar (3:05.03) KUZEY KIBRIS 11 YAŞ REKORU
Kızlar, 100m Kurbağalama
Nermin Ulaç (1:16.94) KUZEY KIBRIS REKORU
Kızlar, 200m Kurbağalama
Nermin Ulaç (2:46.23) KUZEY KIBRIS REKORU
Kızlar, 4 x 50m Serbest
Yakın Doğu Üniversitesi (2:05.57) KUZEY KIBRIS REKORU
Erkekler, 1500m Serbest
Doğukan Ulaç (15:44.48) KUZEY KIBRIS REKORU
Erkekler, 400m Karışık
Arda Cengizer (5:14.35) KUZEY KIBRIS 17-18 YAŞ REKORU
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