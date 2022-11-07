Havuzda rekor yağmuru

12 kulüp ve ferdi sporcularla beraber 240 sporcunun kulaç attığı Cumhuriyet Kupası Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası’nda 19 rekor kırıldı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, hafta sonu Cumhuriyet Kupası düzenledi. Atatürk Yüzme Havuzu’nda yer alan şampiyona yıldız, genç kız-erkek kategorilerinde yapıldı. 12 kulüp ve ferdi sporcularla beraber 240 sporcunun kulaç attığı şampiyonada birçok rekor kırıldı. Takım sıralamasında yıldız erkek ve kızların yanı sıra, genç erkeklerde FastFrogs Spor Kulübü, genç kızlarda Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Kulübü ilk sırada yer alma başarısı gösterdi.

Takım sıralamaları ve kırılan rekorlar şu şekilde:



TAKIM SIRALAMASI

Erkekler, YILDIZ

1. FastFrogs Spor Kulübü (7532 Puan)

2. Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Kulübü (4723 Puan)

3. Bluefin Yüzme Kulübü (4321 Puan)

4. Ares Spor Kulübü (3448 Puan)

5. Levent Spor Yüzme Kulübü (3283 Puan)

6. Karabetça Spor Kulübü (1184 Puan)

7. Güçver Su Sporları Kulübü (698 Puan)

Kızlar, YILDIZ

1. FastFrogs Spor Kulübü (8 Puan).319

2. Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Kulübü (6.805 Puan)

3. Bluefin Yüzme Kulübü (5.465 Puan)

4. Levent Spor Yüzme Kulübü (4.242 Puan)

5. Marlin Spor Kulübü (3.331 Puan)

6. Güçver Su Sporları Kulübü (3.063 Puan)

7. Karabetça Spor Kulübü (2.657 Puan)

Erkekler, GENÇ

1. FastFrogs Spor Kulübü (8.541 Puan)

2. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (8.025 Puan)

3. Ares Spor Kulübü (5.935 Puan)

4. Bluefin Yüzme Kulübü (5.135 Puan)

5. Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Kulübü (4.440 Puan)

6. Güçver Su Sporları Kulübü (3.104 Puan)

Kadınlar, GENÇ

1. Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Kulübü (6.517 Puan)

2. Bluefin Yüzme Kulübü (4.711 Puan)

3. FastFrogs Spor Kulübü (3.779 Puan)

4. Marlin Spor Kulübü (3.609 Puan)

5. Güçver Su Sporları Kulübü (1.227 Puan)



REKORLAR

Erkekler, 50m Serbest

Akman Tüzünkan (31.68) KUZEY KIBRIS 11 YAŞ REKORU

Erkekler, 400m Serbest

Boran Bora (4:37.58) KUZEY KIBRIS 13 YAŞ REKORU

Erkekler, 50m Sırtüstü

Akman Tüzünkan (34.88) KUZEY KIBRIS 11 YAŞ REKORU

Erkekler, 100m Sırtüstü

Akman Tüzünkan (1:19.77) KUZEY KIBRIS 11 YAŞ REKORU

Erkekler, 200m Sırtüstü

Mehmet Araz Özçevik (2:31.01) KUZEY KIBRIS 13 YAŞ REKORU

Akman Tüzünkan (2:51.82) KUZEY KIBRIS 11 YAŞ REKORU

Erkekler, 50m Kurbağalama

Barkan Cem Aykut (32.81) KUZEY KIBRIS 13-14 YAŞ REKORU

Özkan Mazhar (39.98) KUZEY KIBRIS 11 YAŞ REKORU

Erkekler, 100m Kurbağalama

Barkan Cem Aykut (1:12.38) KUZEY KIBRIS 13-14 YAŞ REKORU

Erkekler, 200m Kurbağalama

Özkan Mazhar (3:10.37) KUZEY KIBRIS 11 YAŞ REKORU

Barkan Cem Aykut (2:42.66) KUZEY KIBRIS 13-14 YAŞ REKORU

Erkekler, 200m Karışık

Bartu Kaşif (2:22.59) KUZEY KIBRIS 15-16 YAŞ REKORU

Demir Kıralp (2:35.92) KUZEY KIBRIS 13 YAŞ REKORU

Kızlar, 200m Sırtüstü

Aynur Mazhar (3:05.03) KUZEY KIBRIS 11 YAŞ REKORU

Kızlar, 100m Kurbağalama

Nermin Ulaç (1:16.94) KUZEY KIBRIS REKORU

Kızlar, 200m Kurbağalama

Nermin Ulaç (2:46.23) KUZEY KIBRIS REKORU

Kızlar, 4 x 50m Serbest

Yakın Doğu Üniversitesi (2:05.57) KUZEY KIBRIS REKORU

Erkekler, 1500m Serbest

Doğukan Ulaç (15:44.48) KUZEY KIBRIS REKORU

Erkekler, 400m Karışık

Arda Cengizer (5:14.35) KUZEY KIBRIS 17-18 YAŞ REKORU



