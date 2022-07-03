Havuza Fast Frogs damgası

Atatürk Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan yarışlarda ilk gününde dereceye girenlere ödülleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi.
Yarışların ikinci ve son gününde 10 rekor kırılırken, FastFrogs takımı 49 altın, 22 gümüş ve 15 bronz madalya ile toplamda 86 madalya ile birinci sırada yer aldı.
İkinciliği 41 altın, 13 gümüş, 14 bronz madalya ile toplamda 68 madalya alan Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.
Üçüncü sırada ise 29 altın, 32 gümüş, 24 bronz madalya alarak toplamda 85 madalyaya ulaşan Bluefin yer aldı.
TATAR ÖDÜLLERİ VERDİ
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Su Sporları Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Su Sporları Yarışları Ödül Töreni’ne katılarak dereceye giren yüzücülere madalya takdiminde bulundu.
|Tüm Yarışlar
|Erkekler
|Bayanlar
|Tümü
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1.
|Fast Frogs Spor Kulübü
|28
|13
|8
|21
|9
|7
|49
|22
|15
|86
|2.
|Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Kulübü
|19
|3
|9
|22
|10
|5
|41
|13
|14
|68
|3.
|Bluefin Swimming Club
|14
|12
|9
|15
|20
|15
|29
|32
|24
|85
|4.
|Ares Spor Kulübü
|8
|9
|9
|3
|5
|5
|11
|14
|14
|39
|5.
|Levent Spor Yüzme Kulübü
|3
|7
|1
|6
|2
|4
|9
|9
|5
|23
|6.
|L.Gençler Birliği
|3
|4
|2
|4
|-
|-
|7
|4
|2
|13
|7.
|Marlin S.C.
|-
|2
|2
|5
|4
|2
|5
|6
|4
|15
|8.
|Karabetça Spor Kulübü
|3
|5
|1
|1
|3
|4
|4
|8
|5
|17
|9.
|Ferdi
|2
|2
|-
|1
|1
|-
|3
|3
|-
|6
|10.
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
|2
|7
|3
|-
|2
|-
|2
|9
|3
|14
|11.
|Güçver Su Sporları Kulübü
|-
|-
|-
|2
|6
|6
|2
|6
|6
|14
|12.
|Sharks Swimming Academy
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|2