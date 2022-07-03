Havuza Fast Frogs damgası

Su Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Bireysel Yüzme Yarışlarının son gününde 10 rekor kırılırken, FastFrogs takımı 49 altın, 22 gümüş ve 15 bronz madalya ile toplamda 86 madalya ile birinci sırada yer aldı



Atatürk Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan yarışlarda ilk gününde dereceye girenlere ödülleri Cumhurbaşkanı

Yarışların ikinci ve son gününde 10 rekor kırılırken, FastFrogs takımı 49 altın, 22 gümüş ve 15 bronz madalya ile toplamda 86 madalya ile birinci sırada yer aldı.

İkinciliği 41 altın, 13 gümüş, 14 bronz madalya ile toplamda 68 madalya alan Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.

Üçüncü sırada ise 29 altın, 32 gümüş, 24 bronz madalya alarak toplamda 85 madalyaya ulaşan Bluefin yer aldı.

TATAR ÖDÜLLERİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Tüm Yarışlar Erkekler Bayanlar Tümü Altın Gümüş Bronz Altın Gümüş Bronz Altın Gümüş Bronz Toplam 1. Fast Frogs Spor Kulübü 28 13 8 21 9 7 49 22 15 86 2. Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Kulübü 19 3 9 22 10 5 41 13 14 68 3. Bluefin Swimming Club 14 12 9 15 20 15 29 32 24 85 4. Ares Spor Kulübü 8 9 9 3 5 5 11 14 14 39 5. Levent Spor Yüzme Kulübü 3 7 1 6 2 4 9 9 5 23 6. L.Gençler Birliği 3 4 2 4 - - 7 4 2 13 7. Marlin S.C. - 2 2 5 4 2 5 6 4 15 8. Karabetça Spor Kulübü 3 5 1 1 3 4 4 8 5 17 9. Ferdi 2 2 - 1 1 - 3 3 - 6 10. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 2 7 3 - 2 - 2 9 3 14 11. Güçver Su Sporları Kulübü - - - 2 6 6 2 6 6 14 12. Sharks Swimming Academy - 1 1 - - - - 1 1 2 Su Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Bireysel Yüzme Yarışları tamamlandı.Atatürk Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan yarışlarda ilk gününde dereceye girenlere ödülleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi.Yarışların ikinci ve son gününde 10 rekor kırılırken, FastFrogs takımı 49 altın, 22 gümüş ve 15 bronz madalya ile toplamda 86 madalya ile birinci sırada yer aldı.İkinciliği 41 altın, 13 gümüş, 14 bronz madalya ile toplamda 68 madalya alan Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.Üçüncü sırada ise 29 altın, 32 gümüş, 24 bronz madalya alarak toplamda 85 madalyaya ulaşan Bluefin yer aldı.TATAR ÖDÜLLERİ VERDİCumhurbaşkanı Ersin Tatar KKTC Su Sporları Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Su Sporları Yarışları Ödül Töreni’ne katılarak dereceye giren yüzücülere madalya takdiminde bulundu.