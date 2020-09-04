Haspolat’ın birlik beraberlik gecesi

BTM 2. Lig 5. Grupta puan kayıpsız lider olan Haspolat’ta, Necati Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulu dayanışma gecesi düzenlerken, kulübün sponsorlarından Bilal Güleryüz ve teknik direktörü Hişam Tarazi’ye plaket verildi

BTM 2.Lig 5. Grupta puan kayıpsız liderolan Haspolat, Mağdurlar Meyhanesi’nde düzenlediği dayanışma gecesi ile morallendi.

Düzenlenen geceye KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, siyasiler, kulüp sempatizanları katıldı. Gecede kulübe maddi katkı da toplanırken, kulüp başkanı Necati Yıldırım yaptığı konuşmada kulübe gönül veren ve destek olan herkese teşekkür etti.

GÜLERYÜZ VE TARAZİ’YE PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Son konuşmayı yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise Haspolat Kulübü’nün gençlik için önemli bir noktada bulunduğunu ifade ederek, hedeflerin başarılması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından kulübe katkı koyan sponsor şirket direktörü Bilal Güleryüz ve futbol takımı teknik direktörü Hişam Tarazi’ye plaket takdimini kulüp başkanı Yıldırım ve LTB Başkanı Harmancı yaptı.

