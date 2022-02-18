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Haskasap 4. kez baba oldu

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Haskasap 4. kez baba oldu
Necati KÜLAHLILAR
Drift pistlerinin ve ralli etaplarının usta yarışçısı Drift NEU Racing Team’in şampiyon pilotu Enver Haskasap 4. kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Enver – Cemre Günsel Haskasap çiftinin 9 Şubat 2022’de Suat ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi. Suat Enver Günsel Haskasap bebeğin dünyaya gelişi Günsel ve Haskasap ailelerini büyük mutluluğa boğdu.
 
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