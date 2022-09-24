Hasan Topaloğlu da aday

Düzkaya Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu, Antrenörler Derneği Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

"ANTRENÖRLER DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞIMI AÇIKLIYORUM…"

1984 Yılında kurulan ve bugüne kadar büyüyerek gelen Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneğinin 30 Eylül Cuma akşamı yapılacak olan Başkanlık seçiminde aday olduğumu spor kamuoyuna açıklıyorum. Başkanlık için başvurumu Pazartesi günü KTFAD Sekreterliğine yapacağımı tüm üyelerimize bildiririm.

1984 beridir Derneğimize başkanlık yapan Özer Esenyel, Ali Çetin Amcaoğlu, Mahmut Özçınar ve şu an hala görevde olan ve 24 yıldır başkanlığımızı yürüten sayın Süleyman Göktaş gibi değerli isimlerden sonra bu göreve soyunmak beni hem heyecanlandırdı hem de gururlandırdı.

Öncelikle bu değerli isimlere Derneğimize verdikleri büyük emekleri için teşekkür ederim. Gelecek hafta yapılacak olan Başkanlık seçiminde şu ana kadar adaylığını açıklayan hocalarım Mustafa Borataş ve Turgay Kara hocama da bu demokratik seçimde başarılar dilerim.

Bu göreve soyunurken özellikle üyelerimizden gelen büyük destek ile cesaretlenerek son 3-4 günde çalışmaya başlamış ve bugün kararımı açıklamış bulunuyorum.

Yıllardır bu camianın içerisinde olan bir arkadaşınız olarak yeni bir vizyonla göreve talip olarak sizlerin de uygun görmesi durumunda Ben değil sizlerin Antrenör Derneği Başkanı olacağı ve büyük bir çalışma azmi ile Derneğimizi daha ileriye taşımak için hep birlikte dört koldan çalışacağımızı belirtmek isterim.

Göreve gelmemiz halinde birçok projemiz olduğunu bunları hayata geçirmek için heyecanlı olduğumuzu belirtmek isterim. Projelerimiz ve planlarımızı yapacağımız bir basın toplantısında veya seçim gecesi tüm üyelere duyuracağımızı bir not olarak belirteyim.

Sizlerden temennim yaklaşık 400’e yakın üyemizin derneğine sahip çıkarak bu genel kurula katılması ve 3 değerli adaydan uygun gördüklerine oyunu vermesidir. Unutmayın derneğimize önce biz sahip çıkmalıyız…

Hepinize şimdiden teşekkür eder seçimde aday olan diğer hocalarıma da başarılar dilerim…

Hasan TOPALOĞLU….