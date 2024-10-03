Hasan Ramadan Cemil Turnuvası’nda 3. hafta maçları tamamlandı

Hasan Ramadan Cemil 14.Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası‘nda üçüncü hafta geride kaldı.
İrsen Küçük Ortaokulu’nda Salı ve Çarşamba akşamları oynanan maçlarla devam eden turnuvada A Grubunda 5 takım, B Grubunda 6 takım mücadele ediyor.
Bol gollü maçların izlendiği turnuvada üçüncü hafta maçları tamamlandı. A grubunda İlköğretim Dairesi B Grubunda Cezaevi Haspolat lider durumda.
A GRUBU
SIRA TAKIMLAR O G B M A Y P Av.
1 İlköğretim Dairesi 3 3 - - 32 8 9 24
2 Devlet Hastanesi 2 2 - - 27 7 6 20
3 Sivil Savunma 2 1 - 1 11 18 3 -7
4 Merkezi Cezaevi 2 - - 2 5 13 0 -8
5 Sosyal Sigortalar 3 - - 3 14 43 0 -29
B GRUBU
SIRA TAKIMLAR O G B M A Y P Av.
1 Cezaevi Haspolat 3 3 - 0 21 3 9 18
2 Eğitim Müşavirliği 3 3 - 0 19 7 9 12
3 Sağlık Çalışanları 3 2 - 1 26 11 6 18
4 Polis GM 3 1 - 2 9 8 3 1
5 Vergi Dairesi 3 - - 3 5 24 0 -19
6 Dışişleri Dairesi 3 - - 3 11 38 0 -27
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