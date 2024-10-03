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Hasan Ramadan Cemil Turnuvası’nda 3. hafta maçları tamamlandı

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Hasan Ramadan Cemil Turnuvası’nda 3. hafta maçları tamamlandı
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Hasan Ramadan Cemil 14.Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası‘nda üçüncü hafta geride kaldı.
İrsen Küçük Ortaokulu’nda Salı ve Çarşamba akşamları oynanan maçlarla devam eden turnuvada A Grubunda 5 takım, B Grubunda 6 takım mücadele ediyor.
Bol gollü maçların izlendiği turnuvada üçüncü hafta maçları tamamlandı. A grubunda İlköğretim Dairesi B Grubunda Cezaevi Haspolat lider durumda.
 
                A GRUBU                                                                                                                         
SIRA      TAKIMLAR          O            G            B             M           A             Y             P             Av.
1             İlköğretim Dairesi            3             3             -              -              32           8             9             24
2             Devlet Hastanesi             2             2             -              -              27           7             6             20
3             Sivil Savunma    2             1             -              1             11           18           3             -7
4             Merkezi Cezaevi              2             -              -              2             5             13           0             -8
5             Sosyal Sigortalar              3             -              -              3             14           43           0             -29
                                                                                                                                            
                B GRUBU                                                                                                                         
SIRA      TAKIMLAR          O            G            B             M           A             Y             P             Av.
1             Cezaevi Haspolat             3             3             -              0             21           3             9             18
2             Eğitim Müşavirliği            3             3             -              0             19           7             9             12
3             Sağlık Çalışanları               3             2             -              1             26           11           6             18
4             Polis GM             3             1             -              2             9             8             3             1
5             Vergi Dairesi      3             -              -              3             5             24           0             -19
6             Dışişleri Dairesi 3             -              -              3             11           38           0             -27
 
 
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