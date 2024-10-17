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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Futbol Turnuvasında yarı finalistler belirlendi

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A Grubu’nda İlköğretim Dairesi ve Devlet Hastanesi, B Grubunda ise Eğitim Müşavirliği ve Cezaevi Haspolat takımları yarı finale kalmayı başardılar

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Futbol Turnuvasında yarı finalistler belirlendi
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Hasan Ramadan Cemil 14. Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası‘nda grup karşılaşmaları tamamlandı.
İrsen Küçük Ortaokulu’nda Salı ve Çarşamba akşamları oynanan maçlarda A Grubu’nda İlköğretim Dairesi ve Devlet Hastanesi, B Grubunda ise Eğitim Müşavirliği ve Cezaevi Haspolat takımları yarı finale kalmayı başardılar.
Hasan Ramadan Cemil 14. Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası yarı final maçlarında A Grubu lideri ile B Grubu ikincisi, B Grubu lideri ile A Grubu ikincisi karşı karşıya gelecek.
 
SON HAFTA MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR:
A Grubu
İlköğretim Dairesi-Devlet Hastanesi: 9-4
Sivil Savunma - Cezaevi: 3-0 (H)
B Grubu
Vergi Dairesi- Cezaevi Haspolat: 4-6
Polis GM - Dışişleri Dairesi: 11-0
Eğitim Müşavirliği - Sağlık Çalışanları: 8-1
 
YARI FİNAL PROGRAMI:
22 Ekim Salı
19.00: İlköğretim Dairesi-Cezaevi Haspolat (A1-B2)
20.00: Eğitim Müşavirliği-Devlet Hastanesi (B1 - A2)
 
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