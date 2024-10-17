Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Futbol Turnuvasında yarı finalistler belirlendi

Hasan Ramadan Cemil 14. Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası‘nda grup karşılaşmaları tamamlandı.
İrsen Küçük Ortaokulu’nda Salı ve Çarşamba akşamları oynanan maçlarda A Grubu’nda İlköğretim Dairesi ve Devlet Hastanesi, B Grubunda ise Eğitim Müşavirliği ve Cezaevi Haspolat takımları yarı finale kalmayı başardılar.
Hasan Ramadan Cemil 14. Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası yarı final maçlarında A Grubu lideri ile B Grubu ikincisi, B Grubu lideri ile A Grubu ikincisi karşı karşıya gelecek.
SON HAFTA MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR:
A Grubu
İlköğretim Dairesi-Devlet Hastanesi: 9-4
Sivil Savunma - Cezaevi: 3-0 (H)
B Grubu
Vergi Dairesi- Cezaevi Haspolat: 4-6
Polis GM - Dışişleri Dairesi: 11-0
Eğitim Müşavirliği - Sağlık Çalışanları: 8-1
YARI FİNAL PROGRAMI:
22 Ekim Salı
19.00: İlköğretim Dairesi-Cezaevi Haspolat (A1-B2)
20.00: Eğitim Müşavirliği-Devlet Hastanesi (B1 - A2)
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