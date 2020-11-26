banner480
banner572
Ralli arabaları kontrolden geçti
Ralli arabaları kontrolden geçti
6 0
Göbeklitepe’nin Kardeşi Karahan Tepe’de İlk Kazılar Başlıyor
Göbeklitepe’nin Kardeşi Karahan Tepe’de İlk Kazılar Başlıyor
65 0
 
Futbol dünyasından bir efsane geçti
Futbol dünyasından bir efsane geçti
16 0
Cepler çöplük oldu
Cepler çöplük oldu
17 0
181 0
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
55 0
Asırlık hurmalar kurudu
Asırlık hurmalar kurudu
48 0
banner529
banner570

Hamitköy’de tombala geceleri başlıyor

banner476

Hamitköy yönetim kurulu, tombala komitesi sorumluluğunda sağlık ve hijyen kurallarına uyularak tombala gecelerini yeniden başlatacak

Hamitköy’de tombala geceleri başlıyor

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de, pandemi süreci içerisinde yapılmayan tombala geceleri yeniden başlıyor.

En eski ve en istikrarlı tombala gecelerinden olan Hamitköy Tombala gecesi, Sağlık Üst Kurulunun verdiği izin sonrasında yeniden başlatılacak.

Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy yönetim kurulu, Mustafa Şeytan, Ahmet Karahüseyin, Aykut Mülazim ve Orkun Saner’den oluşan tombala komitesini tombala için görevlendirdi.

Tombala geceleri, tombala komitesinin sorumluluğunda, sağlık ve hijyen kurallarına uyularak, 30 Kasım Pazartesi akşamı saat 20:00’de Hamitköy kulüp lokali kışlık alanda başlayacak. Tombala geceleri müzikli olacak.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.