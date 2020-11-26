Hamitköy’de tombala geceleri başlıyor

Hamitköy yönetim kurulu, tombala komitesi sorumluluğunda sağlık ve hijyen kurallarına uyularak tombala gecelerini yeniden başlatacak

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de, pandemi süreci içerisinde yapılmayan tombala geceleri yeniden başlıyor.

En eski ve en istikrarlı tombala gecelerinden olan Hamitköy Tombala gecesi, Sağlık Üst Kurulunun verdiği izin sonrasında yeniden başlatılacak.

Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy yönetim kurulu, Mustafa Şeytan, Ahmet Karahüseyin, Aykut Mülazim ve Orkun Saner’den oluşan tombala komitesini tombala için görevlendirdi.

Tombala geceleri, tombala komitesinin sorumluluğunda, sağlık ve hijyen kurallarına uyularak, 30 Kasım Pazartesi akşamı saat 20:00’de Hamitköy kulüp lokali kışlık alanda başlayacak. Tombala geceleri müzikli olacak.