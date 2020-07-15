Hamitköy’de merhumlar anılacak

Hamitköy Masterler Derneğinin, Hamitköy Spor Kulübüne hizmet etmiş merhum başkan, yönetici ve futbolcular anısına geleneksel olarak gerçekleştirdiği anı turnuvası, bu akşam başlayacak

Hamitköy Masterler Derneğinin, Hamitköy Spor Kulübüne hizmet etmiş merhum başkan, yönetici ve futbolcular anısına geleneksel olarak gerçekleştirdiği anı turnuvası, bu akşam saat 19:30’da oynanacak olan maçlarla başlayacak.

Göçmenköy Stadında gerçekleştirilecek Merhumlar Master Anı Turnuvasına HamitköyMasterleri, Lapta Masterleri, Kartal Masterleri ve Marmara Masterleri katılacak.

Turnuvada ilk günün mağlupları üçüncülük, galipleri ise final maçı oynayacaklar. Üçüncülük ve final maçları 23 Temmuz Perşembe akşamı oynanacak. Turnuvanın ödülleri ise 24 Temmuz Cuma akşamı yeniden hizmete giren Hamitköy Spor Kulübülokâlinde düzenlenecek yemekte verilecek.

Merhumlar Master Anı Turnuvası ile “Esat Erdoğmuş (Hamitköy Spor Kulübü fahri başkanı), Ahmet Beysoydan, Raif Mesda, Tegi Kalfa, İsmet Latifoğlu, Mustafa Hacımusa, Kemal Nalbant, Asaf Cemal, Özgün Özzeki, Yusuf Çoban, Hulusi Özyay, Yusuf Çocuk, Adnan Bostancı, RasımOkşaner ve Mustafa Sakallı (Hoca)” bir kez daha anılacaklar.

HamitköyMasterler Derneği başkanı ve turnuvanın organizatörü Mustafa Şeytan turnuva ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“HamitköyMasterler Derneği olarak kulübümüze hizmet etmiş olan merhum kişileri anmayı kendimize görev edindik. Bu amaçla da geleneksel turnuvamızı yine gerçekleştiriyoruz.

Turnuvanın gerçekleşmesi için sponsor olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Hamitköy Ocak Örgütüne ve turnuvaya katkı koyan ailelere çok teşekkür ederim. Turnuvaya katılan tüm takımlara ve hakemlerimize de başarılar dilerim.”