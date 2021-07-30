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Hamitköy’de hediyeler dağıtılmaya başlandı

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Hamitköy’de hediyeler dağıtılmaya başlandı
Hamitköy Spor Kulübünde Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulunun düzenlediği dayanışma piyangosunu kazananlarhediyelerini almaya başladı.
Hediye kazanan şanslılar hediyesini Hamitköy Spor Kulübü yöneticisi Cengiz Saner'den almaya başladılar. Talihlilerden olan KTAMS adına vantilatörü, sendika adına Eray Miş, Cengiz Saner'den teslim aldı.
Dayanışma piyangosu kazanan numaralar şöyleydi:
1 adet Bisiklet Kazanan Numara: 1329 1 Adet Vantilatör Kazanan Numara: 2037 1 Adet Kaynak Makinesi Kazanan Numara: 796 1 Adet Odun Kesme Makinesi Kazanan Numara: 1059 1 Adet Araba Yıkama Makinesi Kazanan Numara: 270 1 Adet Ot Biçme Makinesi Kazanan Numara: 1741

 
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