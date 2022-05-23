Hamitköy’de, 19 Mayıs coşkusu yaşandı

Hamitköy’de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği çerçevesinde Hamitköy Futbol Akademisi tarafından organizasyon yapıldı.

Hamitköy Futbol Akademisi ile Gönyeli Futbol Akademisi, “Atam izindeyiz” sloganıyla, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Esat Erdoğmuş Stadında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Tüm yaş gruplarındaki sporcuların birbirleriyle dostluk ve fairplay ruhu çerçevesinde maç yaparak 19 Mayıs’ı kutladıkları günde, çocukları arasında yeni dostluklar oluştu.

