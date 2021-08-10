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Hamitköy ve Göçmenköy’den dev tombala

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Hamitköy ve Göçmenköy’den dev tombala
Başkent’in Süper Ligdeki temsilcileri Hamitköy ve Göçmenköy kulüpleri, kulüplere gelir sağlama adına güç birliği yaptılar.
Hamitköy ve Göçmenköy kulüpleri ortak tombala gecesi düzenleyerek, yüksek miktarda ödül dağıtacaklar. Dev bir organizasyona imza atacak olan 2 kulüp tombala gecesini, 6 Eylül Pazartesi akşamı Fuar Sahası karşısındaki Göçmenköy Sahasında gerçekleştirecekler.
Pandemi kurallarına uygun olarak mesafeli bir düzenin kurulacağı tombala gecesinde toplam 30,000 TL ödül dağıtılacak.
 
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