Hamitköy reklam tabelası kabulüne başladı

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, Esat Erdoğmuş Stadına takılması için reklam tabelası kabulüne başladı.
Esat Erdoğmuş Stadını çevreleyen duvarlara, kamera çekiminin yapıldığı bölgenin tam karşısına takılmak için alınacak olan reklam tabelaları ile kulübe gelir sağlanması hedefleniyor. Stada takılan reklam tabelaları yazılı ve görsel basında sıklıkla yer alıyor.
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