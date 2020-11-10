banner480
banner69
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
29 0
Güzel çevremize yazık ediyoruz
Güzel çevremize yazık ediyoruz
37 0
 
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
30 0
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
102 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
19 0
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
25 0
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
32 0
banner529

Hamitköy Masterlerinden, Atatürk duyarlılığı

banner476

Hamitköy Masterlerinden, Atatürk duyarlılığı
Mustafa Şeytan’ın başkanlığını, İlker Sakallı’nın teknik adamlığını yaptığı Hamitköy Masterleri, anlamlı bir duyarlılığa imza attı.
Hamitköy Masterleri, dün akşam Göçmenköy Stadında oynadıkları maç öncesinde Mustafa Kemal Atatürk’ünresmi ile birlikte takım fotoğrafı çektirerek, Ulu Önder’i andı. 10 Kasım gününe denk gelen maç öncesinde yapılan bu duyarlı davranış, stadtaki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.