Hamitköy Masterlerinden, Atatürk duyarlılığı

Mustafa Şeytan’ın başkanlığını, İlker Sakallı’nın teknik adamlığını yaptığı Hamitköy Masterleri, anlamlı bir duyarlılığa imza attı.

Hamitköy Masterleri, dün akşam Göçmenköy Stadında oynadıkları maç öncesinde Mustafa Kemal Atatürk’ünresmi ile birlikte takım fotoğrafı çektirerek, Ulu Önder’i andı. 10 Kasım gününe denk gelen maç öncesinde yapılan bu duyarlı davranış, stadtaki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

