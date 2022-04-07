Hamit Sakallı KTSYD yönetimine dahil oldu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu’nda Asbaşkan Şükrü Burağan görevinden ayrılırken, yerine yedek üye Hamit Sakallı dahil oldu.

Konuyla ilgili Spor Yazrları Derneği'nden şu açıklama yapıldı:

2019-21 dönemi ve 2021 döneminin başlangıcından bu yana Asbaşkanlık görevini yürüten Şükrü Burağan, 5 Nisan 2022 Salı günü ilettiği yazılı dilekçe ile yaşadığı iş yoğunluğu ve dernek faaliyetlerine vakit ayıramamasını gerekçe göstererek görevinden affını istemiştir. Konuyu değerlendiren yönetim kurulu, Burağan’ın talebini kabul etmiştir.

Aynı yönetimde yer alarak üç yıla yakın sürede keyifle çalıştığımız Burağan’a derneğimize kattıkları ve bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz.

KTSYD Yönetim Kurulu yedek üyesi olan, daha önce de çeşitli dönemlerde Yönetim Kurulu üyeliği yapmış Hamit Sakallı yeniden yönetim kuruluna dahil olmuştur. Sakallı’ya aramıza “hoş geldin” der, konuyu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yaşanan bu değişim sonrasında yönetim kurulunda Genel Sekreter olarak görev yapan Necati Özsoy’un Asbaşkanlık görevine, Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Hüseyin Köprülü’nün Genel Sekreterlik görevine, Hamit Sakallı’nın da Genel Sekreter Yardımcısı görevine getirildiğini kamuoyuna duyururuz.



