Hamit Sakallı gururumuz oldu

AEK Larnaka – Fenerbahçe karşılaşmasının basın toplantısında tercümanlığı ve maç sırasında yapılan Türkçe anonsları Kıbrıslı Türk spor yazarı Hamit Sakallı yaptı

Kition Spor Birliği (AEK) Larnaka ile Fenerbahçe SK arasında, Larnaka AEK Arena’da oynanan Avrupa Ligi 2. Grup maçını Fenerbahçe SK 2 – 1 kazandı.

Maç öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü JorgeJesus’un basın toplantısında tercümanlığı ve maç sırasında yapılan Türkçe anonsları ise Kıbrıslı Türk spor yazarı Hamit Sakallı yaptı.

Hamit Sakallı maç sonunda düzenlenen basın toplantısında da tercümanlık yaparken, basın mensuplarının teknik direktörlere ve futbolculara sorduğu soruların çevirilerini yaptı.

Hamit Sakallı maç sonunda yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

“AEK Larnaka – Fenerbahçe karşılaşmasında hayallerimin gerçekleştiği anlar yaşandı. AEK Larnaka – Fenerbahçe karşılaşmasının tercümanlığını yapmanın, onurunu ve gururunu yaşamanın hissettirdiği duygular tarif edilemezdir.

Jesus gibi dünya çapında bir teknik direktörden tebrik kabul etmek ise ayrı bir gurur oldu. Bütün bu süreçte yanımda olan destek veren, gurur duyduğunu ifade eden herkese gönülden teşekkür ederim.”

