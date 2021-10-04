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Hamidi, muradına erdi

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Hamidi, muradına erdi
Kıbrıslı fitness şampiyonu, bireysel spor eğitmeni Sami Hamidi, Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer ile evlendi.
Uzun zamandır birlikte olan ikili Acapulco Resort Hotel'de düzenlenen törenle nikah masasına oturdu. Çok sayıda davetlinin katıldığı tören ile dünyaevine giren Sami Hamidi ile Melisa Emirbayer’in düğün töreninden oldukça renkli kareler, mutlulukla paylaşıldı.
 
 
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