Halilibrahim’den hareket etme çağrısı

Kişisel Gelişim Antrenörü Süleyman Halilibrahim, vücudumuzdaki yağların eritilmesi konusunda öneriler yapıp, tavsiyelerde bulundu.

Hareket etme tavsiyesinde bulunan Süleyman Halilibrahim’in açıklaması şöyle:

“Vücudunuzdaki herhangi bir bölgeyi hedef alan egzersizler, o bölgedeki yağları maalesef eritemezler. Yani yüzlerce mekik çekerek tercihen karın yağlarını azaltamaz, saatlerce kalça egzersizi yaparak yağlı bacakları inceltemezsiniz.

Bunun için daha çok hareket edin.Arabanızı uzağa park edip, köpeğinizi yürüyüşe çıkarın. Asansör yerine merdivenleri tercih edin. Sertifikalı, tecrübeli eğitmenler eşliğinde bire bir antrenmanlar yapabilirsiniz.”

