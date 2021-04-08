Halilibrahim: Yağı 2 ayda yakmak fantazidir

Süleyman Halilibrahim, karın kasına ulaşmanın zor bir hedef olmadığını, egzersizde ve yaşam tarzınızda yapılacak birkaç küçük değişiklik sonuca ulaşılabileceğini,ancak karında duran yağı 2 ayda yakmanın da fantaziden öteye gitmeyeceğini söyledi

Kişisel gelişim ve fitness antrenörü Süleyman Halilibrahim, karın kasına ulaşmanın zor bir hedef olmadığını, egzersizde ve yaşam tarzınızda yapılacak birkaç küçük değişiklik sonuca ulaşılabileceğini söyledi.

Ancak karında duran yağı 2 ayda yakmanın fantaziden öteye gitmeyeceğini, karın kaslarının hemen ortaya çıkacağını düşünmenin de yanılgı olduğunu açıklayan Süleyman Halilibrahim,

“Karın kası ulaşılması zor bir hedef değil” konu başlıklı yazısında Süleyman Halilibrahim, şu bilgileri paylaştı:

“Konumuza başlamadan önce genel olarak kasların yapısını inceleyecek olursak kaslar yapı olarak;çizgili kaslar,düz kaslar ve bunların dışında kalp kası adı altında üçüncü bir tip halinde tarif edilirler.

İnsan isteği dahilinde fonksyion gören kaslara,aynı zamanda iskelet kasları da denir.Bunlar çizgili kasları oluştururlar.Genellikle iç organların ve kan damarlarının duvar yapısını içinde bulunan kaslar ise düz kaslardır ve istek dışında otonom sinir sistemi tarafından uyarılarak fonksiyon görürler.Bu iki kas tipi dışında iskelet kasları yapısında olan,fakat otonom sinir sistemi tarafından uyarılan kas çeşidi ise kalp kası olarak adlandırılır.Çizgili kaslar çabuk kasılıp,çabuk yorulurlar.Düz kaslar ise uzun zaman içinde kasılırlar ve uzun zaman çalışırlar.

Kısaca açıklamaya çalıştığım kas fizyolojisinin ardından karın kasları inceleyecek olursak;karın kasları, sırt kasları ile birlikte fonskiyonel bir zincir oluşturlar. Böylece birlikte ve aynı zamanda çalıştıklarında,pelvis (kalça) ve bacaklar sabit kalmak şartıyla, gövdeyi istenen tarafa çevirebilirler. Karın kasları Rectus abdomınis,external oblikler,internal oblikler,transversus abdominisden oluşmaktadır. Bu kadar çok anatomik terimle siz değerli okurları sıkmadan uygulama kısmına gelelim.

Karın kaslarının hemen ortaya çıkacağını düşünmek yanılgı

Egzersiz ile ilgilenen hemen hemen herkesin ortak hedefi, dikkat çeken karın kaslarına sahip olmaktır. Karın kası yapmakla ilgili en büyük yanılgılardan birisi, sadece abdominal egzersizler ile bu kasların hemen ortaya çıkacağını düşünmektir.

Bu kaslara sahip olmak disiplin ve sabır gerektirmekle birlikle karın egzersizleri dışında başka faktörlere de bağlıdır. Fakat bu gözünüzü korkutmasın, etkili karın kaslarına sahip olmak için profesyonel vücut geliştirici olmanıza gerek yoktur.

Egzersizinizde ve yaşam tarzınızda yapacağınız birkaç küçük değişiklik sonuca ulaşmanız için yeterli olacaktır.

Vücut yağ oranınızı kontrol altına alın

Mevcut karın kaslarınızı daha belirgin hale getirmek için yağ oranınızı normal aralıkta tutmak en önemli faktörler biridir.Kişinin karın kası (adele) yoğunluğuna göre bu oran kişiden kişiye farklılıklar göstermektedir.Örneğin spor geçmişi olan bir sporcunun %10-12(erkek) ,%21-23 (kadın) yağ oranlarında belirgin bir şekilde karın kasları gözüküyorken antrenman geçmişi olmayan sporcuda bu değerlerde karın kasların belirgin gözükmesi çok zordur.

Bu noktada dikkat edilmesi ve yapılması çok sağlıklı olmayan diğer bir husus ise kişinin ısrarla karın kası çıkaracağım diye ki normal olması gereken vücut ağırlığının altına düşüp genel olarak adele kaybı yaşamasıdır. 2 ayda karın kası çıkaracağım diye belirlediğiniz hedeflerin gerçekten uzak olduğunun bilinci, uzmanlar tarafından kişilere aktarılmalıdır.Sizde hoş görün ki 5 yıldır orada duran yağı 2 ayda yakmak fantaziden öteye gitmez.

Karın kaslarını çalıştıran egzersizleri ihmal etmeyin

Öncellikle her gün karın kası çalışmak sizin daha iyi ve belirgin karın kası elde edeceğiniz anlama gelmiyor.Çizgili kas yapısında olan karın kasları da onarıma ihtiyaç duymaktadır.

Birçok çalışmada yer aldığı üzere yıkılan çizgili kas grupları onarım için ortalama 48 – 72 saate ihtiyaç duyar.Egzersiz boyutuna bakacak olursak karın kaslarımızıda göğüs,kol,sırt antrenmanlarındaki gibi yavaş ve etkili yapmak faydamıza olacaktır.Hipertrofi(kas çapının büyümesi) sağlandığında sağlıklı ve güçlü bir postür elde etmenin yanısıra çok daha belirgin karın kası elde etmiş olursunuz.Vücut ağırlığı yanısıra fazladan ağırlıklarla yapılan egzersizler bu süreci hızlandıracaktır.

Sıvı tüketimi

Uzmanların genel sağlık içinde sık sık üzerinde durduğu bir diğer konu ise sıvı tüketimidir.Yeterli miktarı tüketip tüketmediğinizi diyetisyeninize sormanız ve bu durumu sürekli hale getirmeniz sizin için daha iyi olacaktır.Yeteri kadar sıvı tüketmediğimiz noktada vücudumuzda fazladan ödem birikebilir buda daha kalın bir bel çevresine ve fazlasında daha sönük karın kası görünümüne neden olabilir.

Sonuç olarak her ne olursa olsun hedeflerinizi profesyonel destek alarak belirlemeniz genel sağlığınızı koruma ve motivasyonunuz açısından oldukça önemlidir. Sağlıklı ve spor dolu günler dilerim.



