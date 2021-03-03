Halilibrahim: Sıkıntılar fiziksel aktiviteyle çözülür

Süleyman Halilibrahim, egzersiz-uyku-mutluluk ilişkisini incelerken, egsersiz yapmanın önemine dikkat çekerken, “Birçok sıkıntının çözümü 15 – 20 dakika boyunca yapılacak fiziksel aktivitenin içindedir.” ifadelerini kullandı

Kişisel Gelişim ve fitnes antrenörü Süleyman Halilibrahim, egzersiz-uyku-mutluluk ilişkisini incelerken, egsersiz yapmanın önemine dikkat çekti.

Süleyman Halilibrahim konu ile ilgili açıklamaları şöyle:

“Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlığı hastalıklardan korunmanın yanında bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali olarak açıklamaktadır. İnsanın içinde yaşadığı çevre ile insan sağlığı arasında çok sıkı bir ilişki vardır.

Egzersizin vücut gelişimi ve ruh sağlığı için ne kadar önemli olduğu herkesçe bilinmektedir. Düzenli, seviyesine uygun vesürekli yapılan egzersizin vücudun fiziki ve ruhsal sağlığını koruduğunu, vücut bütünlüğünü sağlayarak organizmada meydanagelebilecek olumsuzluklar ve rahatsızlıklara karşı vücudu güçlendirerek direncini arttırmaya yardımcı olduğunu, ayrıca bunları yaparken vücudun çalışma mekanizmasını düzenleyen hücreler, organlar, enzimler, hormonlar ve diğer vücut kimyasallarıgibi unsurların etkinliğini arttırdığını söyleyebiliriz.

Bu noktada tüm gün evde kaldığımız süre boyunca rastgele günü yaşamaktansa etkin bir planlama yaparak,sağlığımıza dikkat etmenin yanı sıra gün boyu kendimizi iyi hissedebiliriz.Birçok çalışmada da yer alan egzersiz-uyku-mutluluk ilişkisini incelediğimizde aslında çoğu sıkıntının çözümü 15 – 20dk boyunca yapılacak fiziksel aktivitenin içinde bulunabilir.

Karantina süresince yaşanılabilecek en sık problemler inceleyecek olursak:

1-Uyku düzeninde bozulma.

İmmün (Bağışıklık) sistemini direkt olarak olumlu yönde etkileyen Melatonin:Akşam saat 21.00’dan sonra artmaya başlamakta ve gece saat 02.00-04.00 arasında en yüksek düzeyeulaşmaktadır. Melatonin bu nedenle akşamları uyku getirmekte, sabah ise uyanmaya yardımcı olmaktadır. Uyku düzeni bozukluklarında melatonin salgılama saatleri bozulmaktadır.

Bunun önüne geçmek için gün içinde tüm gün pasif kalmaktan kaçınarak(tüm gün yatarak uyku ve dinlenme halinde durmak) kendimize uygun ve ayarlanmış ev egzersizleri yaparak kaliteli uykuyu destekleyebiliriz.

2-Gün boyunca sıkıntılı-usanmışlık(mutsuzluk hali)

Mutluluk hormonu olarakda bilinen seratonin bu noktada büyük önem taşımaktadır. Kendimizi mutsuz,kaygılı,bunalmış,değersiz ve güçsüz hissetmemizin sorumlusu olarak Seratoninigösterebiliriz. Peki en etkili çözüm nedir?Çözüm egzersizdir. Nasılmı?

Ruhsal durumun pozitif yönde gelişmesineyardımcı olmanın yanısıra özgüven duygusunu geliştirirek,strese, gerginliğe ve olumsuzluklara karşı vücudunverdiği negatif tepkiyi azaltır. Kişinin kendisini iyi hissetmesini,rahat ve mutlu olmasını sağlar. Dolayısıyla depresyona yakalanma riskini azaltır.Düzenli egzersizler serotonin miktarını arttırarak kişilerin

fiziksel gücünü ve zindeliğini geliştirerek, hayata daha pozitifolarak adapte olmalarını sağlamaktadır.Oldukça önemli sayılabilecek diğer bir nokta ise düzenli ve sürekli egzersizler iştahı vekiloyu dengeleyerek obeziteyi engellediğidir.

Sonuç olarak; Egzersiz gibi serotonin ve melatoninin de vücut için gerekli olduğu, egzersizin birçok alanda serotonin vemelatonin ile paralel fonksiyon ya da etkiye sahip olduğu, egzersizin serotonin ve melatoninin işlevselliğine ve etkinliğine direkt ya da dolaylı yollardan katkı sağladığı söylenebilir.



