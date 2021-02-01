Halilibrahim: Hareketsiz kalmaktan kaçınmalıyız

Süleyman Halilibrahim, sağlığımızı korumak adına yapılabilecekler konusunda açıklamayaparken, “Bağışıklığımızı güçlü tutacak besinler tüketerek, aşırı hareketsiz kalmaktan kaçınarak evde egzersiz yapmak faydamıza olacaktır.” ifadelerini kullandı

Vücut Geliştirme sporcusu, kişisel gelişim antrenörü Süleyman Halilibrahim, Corona virüsün yayılmasını engellemek ve sağlığımızı korumak adına yapılabilecekler konusunda açıklamalarda bulundu.

Süleyman Halilibrahim’in açıklamaları şöyle:

“Tüm dünyayı ve ülkemizi etki altına alan Corona virüsün yayılmasını engellemek ve sağlığımızı korumak adına toplu yerlerden kaçınıp evde kalmamız gereken şu günlerde kendimize çok iyi bakmamız şarttır.

Bu süreçte hijyen/korunma kuralları yanı sıra uzmanların da dediği gibi bağışıklığımızı güçlü tutacak besinler tüketerek, tüm gün ev ortamında aşırı hareketsiz kalmaktan kaçınarak evde egzersiz yapmak faydamıza olacaktır.

PekiHomeWorkout (Ev Egzersizleri) yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Öncelikle Egzersizlere başlamadan önce iyice ısınılması gerekir. (Yaklaşık 5dk yeterli olacaktır.)

Gerçekçi hedefler koyarak,motivasyon sağlanmalı.

Sakatlığın önlenmesi ve verimliliğin artması adına egzersizlerin uygulanışı,postür ve mekaniği iyice öğrenilmeli.

Gelişigüzel kaynak seçmek yerine,ihtisas almış,tecrübeli eğitmenler seçilmeli.

Uygulanacak antrenman planı kişiye özgü ayarlanmalı.

Düzenli/Verimli uyku ve uzmanlarca tavsiye edilen sağlıklı beslenme modelleri ile desteklenmelidir.”



