Halilibrahim: Emeğimiz, adil ve kaliteli bir yarış içindir

Süleyman Halilibrahim fitness yarışması öncesinde yaptığı açıklamada “Gönüllülük esasında bizlerin ortaya koymuş olduğu emek, fedakârlık ve özveri sizlerin daha adil ve kaliteli bir yarış izlemesi içindir.” ifadelerini kullandı

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu antrenörlerinden ve hakemlerinden Süleyman Halilibrahim, 10 Nisan Pazar günü Yakın Doğu AKM’de düzenlenecek olan yarışmaya yönelik açıklamalarda bulundu.

Süleyman Halilibrahim’in açıklamaları şöyle:

“Ülkemizin yükselen değeri fitness ve vücut geliştirme sporunda, ulusal ve uluslararası alanda sayısız başarıya imza atan KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonumuzun düzenleyeceği yarışmaya tüm halkımız davetlidir.

Yaklaşık 10 gün sonra düzenlenecek yarışma hakkında kısacık bir paylaşım yapmak istedim. Tam 5 yıldır ‘Hakem’ olarak görev aldığım yarışmalardan yola çıkarak söyleyebilirim ki; gönüllülük esasında, spor aşığı olan bizlerin ortaya koymuş olduğu emek, fedakârlık ve özveri sizlerin daha adil ve kaliteli bir yarış izlemesi içindir.

Kurallar doğrultusunda kazanın ve kaybedenin olduğu yarışmalarda, en büyük şampiyonluk kazanılan dostluklardır. Kendi adıma herkese şimdiden başarılar dilerim.

Bu arada yarışmacıların dikkatine; Tartı ve kayıt günümüz 9 Nisan’dır. Yarışmacıların, yarışacakları kategoriye bağlı olarak (şort ,mayovb) eşyalarını yanlarında bulundurması gerekmekte ve yarışma kaydını yapmak için orda olmak zorundadırlar.”

