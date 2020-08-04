Hakemlerden anlamlı katkı

KTFHGD üyeleri, “Bir Maçımızı Hasan Eriş için Yönetiyoruz” sloganıyla genç yaşta hayatını kaybeden eski hakem ve gözlemci Hasan Eriş’in ailesine katkıda bulundular

Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (KTFHGD) üyeleri, genç yaşta hayatını kaybeden eski hakem ve gözlemci Hasan Eriş’in ailesini ziyaret ederek, maddi katkıda bulundu.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği başkanı Niyazi Nizam, ziyaret ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Eski hakem ve gözlemci Hasan Eriş’in vefatı, camiamızı derinden üzmüş ve acısı hala daha belleğimizde yaşıyor.

“Bir Maçımızı Hasan Eriş için Yönetiyoruz” sloganıyla bir sinerji yaratılmış ve hakem, gözlemci ve saha komiserleri, bir maç ücretini Hasan Eriş’in ailesine katkı yapmak için bağışlamışlardır.

Bu vesileyle, rahmetli Hasan Eriş’in ailesi ziyaret edilerek, bağıştan toplanan 40 bin Türk Lirası, kendilerine takdim edilmiştir.

