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Hakem Şimşek’e, hakemli pasta

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Hakem Şimşek’e, hakemli pasta
Futbolumuzun önemli hakemlerinden Serkan Şimşek, yeni yaşını kutlamanın mutluluğunu doyasıya yaşadı.
Ailesi ve arkadaşlarından yoğun doğum günü kutlaması alan Serkan Şimşek için yaptırılan doğum günü pastası da hakemliğe uygun oldu. Çim zemin üstünde bir futbol topu üzerinde hakem figürünün konu edildiği doğum günü pastası oldukça beğeni topladı.
 
 
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