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GymZone, web sitesini hayata geçirdi

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GymZone, web sitesini hayata geçirdi
Mustafa Erdura’nın işletmeciliğini yaptığı GymZone Spor Salonu, üyelerine ve sporseverlere yönelik yeni bir uygulama başlattı.
“Sporseverlerin işini kolaylaştıran web sitesi hayatta” paylaşımı ile duyurusu yapılan “www.gymzone.shop” sitesinde sporla ilgili bilgiler paylaşılacak.
GymZone Spor Salonundan yapılan açıklamada, sporcu gıdaları, sporcu kıyafetleri, spor aletleri, plates ve daha birçok konuda aydınlatıcı bilgiler, sayfada yer alacak.
 
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