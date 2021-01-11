GymZone, web sitesini hayata geçirdi

Mustafa Erdura’nın işletmeciliğini yaptığı GymZone Spor Salonu, üyelerine ve sporseverlere yönelik yeni bir uygulama başlattı.
“Sporseverlerin işini kolaylaştıran web sitesi hayatta” paylaşımı ile duyurusu yapılan “www.gymzone.shop” sitesinde sporla ilgili bilgiler paylaşılacak.
GymZone Spor Salonundan yapılan açıklamada, sporcu gıdaları, sporcu kıyafetleri, spor aletleri, plates ve daha birçok konuda aydınlatıcı bilgiler, sayfada yer alacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.