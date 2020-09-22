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Güzelyurt’ta sosyal mesafesiz futbol

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Güzelyurt’ta sosyal mesafesiz futbol
Bakanlar Kurulunun aldığı kararla 1 Ekim’e kadar futbol aktiviteleri yasaklanmasına rağmen Güzelyurt’ta sosyal mesafesiz futbol oynanmaya devam ediyor.
Güzelyurt sentetik sahasının yanındaki sahada her gün toplanan Afrika kökenli vatandaşlar futbol oynayarak vakit geçiriyorlar. Güzelyurtlu vatandaşlar, yerel bulaşın olduğu bu dönemde Afrika kökenli vatandaşların futbol oynamasının doğru olmadığını söylerlerken, yetkilileri de göreve davet ettiler.
 
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