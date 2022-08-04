Güzelyurtlular muhtarları için oynadı

Güzelyurt’un sevilen isimlerinden olan merhum Cahit Çulluoğlu anısına futbol maçı düzenlendi.Güzelyurt Üner Berkalp Stadında Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı arasında merhum muhtar Cahit Çulluoğlu Anı Maçı oynandı. Cahit Çulluoğlu Anı Maçı, yeni sezonda Birinci Ligde mücadele edecek olan Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı’nın ilk hazırlık maçları oldu. Binatlı, 5. dakikada Mustafa Süzgen ve 17. dakikada Mehmet Neşe’nin golleriyle Baf Ülkü Yurdu’nu 2 – 0 mağlup etti.Cahit Çulluoğlu Anı Maçının ödülleri ise maç öncesinde verilirken, yapılan konuşmalarda Cahit Çulluoğlu ile ilgili bilgiler verildi.Anı maçını izleyenler arasında, Meclis Başkanı Zorlu Töre, eski Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da yer aldı.