Güzelyurt Kupasında,12 kulüp hedefe atacak

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan tüm branşlardaki müsabakalar başarılı bir şekilde devam ediyor.
Sezonun 5. kupa müsabakası olan olimpik disiplin Skeet ve Trap Güzelyurt Kupası müsabakaları, 2-3 Ekim’de Doğancı köyünde bulunan Doğancı Poligonunda skeetbranşında 12 kulübün katılımıyla gerçekleştirilecek.
KKTC Atıcılık Federasyonunun,Skeet ve Trap Güzelyurt Kupası ile ilgili açıklamasında “Müsabakalara gösterilen yoğun atıcı sporcu katılımı, ülkemiz atıcılık sporunun geleceği açısından camiamızda mutluluk yaratmaktadır.
Katılım gösterecek kulüpler; Beşparmak, Bellapais, Boğaztepe, Doğancı, Gazimağusa, Girne, Gönyeli, İskele, Lefke, Maraş, Türkmenköy ve Vadili Avcılık Atıcılık Kulüpleri olacak. İki gün sürecek skeet müsabaka atışlarında birinci gün 75 ve ikinci gün de 50 plak hedefe atışlar yapılacak. Toplam 125 sıralama atışlarından sonra final atışları ile kupa sporcu dereceleri belirlenecek. Her iki günde atışlar saat 09:00’da başlayacak.
Müsabaka, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap-Skeet Atıcılık Disiplinleri teknik kuralları çerçevesinde organize edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.
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