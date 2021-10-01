banner583
Covid-19 ilacında umut vadeden sonuç
Covid-19 ilacında umut vadeden sonuç
49 0
KEİ Ofisi Girne Belediyesi'ne 12 yılda 58 milyon 455 bin TL kaynak aktardı
KEİ Ofisi Girne Belediyesi'ne 12 yılda 58 milyon 455 bin TL kaynak aktardı
16 0
 
Kadıköy'de kabus gibi gece
Kadıköy'de kabus gibi gece
23 0
Vatandaş devlet eczanelerinde ilaç bulamıyor
Vatandaş devlet eczanelerinde ilaç bulamıyor
41 0
Pandemi Hastanesi'nde ‘bebek’ mutluluğu
Pandemi Hastanesi'nde ‘bebek’ mutluluğu
35 0
Tünel Yolu’nda son drag heyecanı
Tünel Yolu’nda son drag heyecanı
13 0
Sürat ve dikkatsizliği canına mal oldu
Sürat ve dikkatsizliği canına mal oldu
1.8B 0
banner661

Güzelyurt Kupasında,12 kulüp hedefe atacak

banner476

Skeet ve Trap Güzelyurt Kupası müsabakaları, 2-3 Ekim’de Doğancı Poligonunda skeet branşında 12 kulübün katılımıyla gerçekleştirilecek

banner714
Güzelyurt Kupasında,12 kulüp hedefe atacak
KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan tüm branşlardaki müsabakalar başarılı bir şekilde devam ediyor.
Sezonun 5. kupa müsabakası olan olimpik disiplin Skeet ve Trap Güzelyurt Kupası müsabakaları, 2-3 Ekim’de Doğancı köyünde bulunan Doğancı Poligonunda skeetbranşında 12 kulübün katılımıyla gerçekleştirilecek.
KKTC Atıcılık Federasyonunun,Skeet ve Trap Güzelyurt Kupası ile ilgili açıklamasında “Müsabakalara gösterilen yoğun atıcı sporcu katılımı, ülkemiz atıcılık sporunun geleceği açısından camiamızda mutluluk yaratmaktadır.
Katılım gösterecek kulüpler; Beşparmak, Bellapais, Boğaztepe, Doğancı, Gazimağusa, Girne, Gönyeli, İskele, Lefke, Maraş, Türkmenköy ve Vadili Avcılık Atıcılık Kulüpleri olacak. İki gün sürecek skeet müsabaka atışlarında birinci gün 75 ve ikinci gün de 50 plak hedefe atışlar yapılacak. Toplam 125 sıralama atışlarından sonra final atışları ile kupa sporcu dereceleri belirlenecek. Her iki günde atışlar saat 09:00’da başlayacak.
Müsabaka, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap-Skeet Atıcılık Disiplinleri teknik kuralları çerçevesinde organize edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.