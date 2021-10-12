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Güzelyurt Kupası için attılar

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Skeet-Trap Güzelyurt Kupası, Dr. Fazıl Küçük Poligonunda başarılı bir şekilde tamamlandı

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Güzelyurt Kupası için attılar
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KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde başlayan Skeet-Trap Güzelyurt Kupası müsabakaları tamamlandı.
1.Etab 02-03 Ekim tarihlerinde Skeet atışları Doğancı Poligonunda, 2.Etab 09-10 Ekim tarihlerinde Trap atışları, Dr. Fazıl Küçük Poligonunda başarılı bir şekilde gerçekleşti. Her iki branşta da birinci gün 75 ve ikinci gün de 50 plak hedefe atışlar yapılarak toplam 125 puanlama atışlarından sonra final atışları ile Trap Kupası sporcu dereceleri belirlendi.
Kupa müsabaka atışları, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap-Skeet Atıcılık Disiplinleri teknik kuralları ve KKTC Atıcılık Federasyonunun müsabaka düzeni çerçevesinde organize edildi.
 
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